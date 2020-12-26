الرئيس اليمني يثمن جهود تحالف دعم الشرعية لإنجاح اتفاق الرياض

ثمن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي الجهود المبذولة من دول تحالف دعم الشرعية في بلاده وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية لإنجاح اتفاق الرياض.

وأعرب الرئيس اليمني خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الجديدة عقب أدائهم اليمين الدستورية، عن ثقته برعاية دول التحالف ما تبقى من بنود اتفاق الرياض.

وأضاف في كلمته خلال الاجتماع بالقول: “هذا قدرنا ومصيرنا المشترك وهذا ما تفرضه علينا وعليهم روابط الأخوة والدم والتاريخ المشترك بل والجغرافيا والمصالح المشتركة”، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما أعرب الرئيس اليمني عن ثقته الكاملة بدعم المملكة العربية السعودية لاقتصاد بلاده، مشيرًا إلى أنها ما زالت نعم العون والسند لليمن.

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