شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم السبت، في مركز اللقاح الأول بجدة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد- 19).

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك يأتي ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

يذكر أن وزارة الصحة، كشفت عن حالات كورونا في المملكة، بعد تسجيل (163) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (189) حالة كما تم تسجيل 8 وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي حالات كورونا في السعودية إلى (362066) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (353,004) حالة.