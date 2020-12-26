علماء يكشفون عن دواء جديد يمنع عودة الإصابة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يعمل علماء بريطانيون على تقييم مدى فعالية دواء جديد يمكنه أن يحول دون عودة فيروس كورونا للأشخاص الذين أصيبوا به بالفعل.



وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن الدواء الجديد تطوره مؤسسة "مستشفيات لندن الجامعية إن إتش إس" وشركة "أسترا زينيكا"، وتلقى المشاركون في التجربة جرعتين من العلاج.

وأضافت أن العلاج الجديد يمكن أن يتوافر في مارس/آذار أو أبريل/نيسان 2021 في حال تمت الموافقة عليه من الجهات الرقابية بعد مراجعة الأدلة التي تعطيها الدراسة.

وجرى حقن 10 مشاركين بالدواء، حسبما نقلت "الجارديان" عن الطبيبة كاثرين هوليهان، وهي عالمة متخصصة في دراسة الفيروسات في مستشفيات لندن الجامعي وترأس الدراسة المسماة "ستور تشيسار" .

وقالت هوليهان إن المشاركين كانوا قد تعرضوا للفيروس في المنزل أو في موقع طبي أو في قاعات الدراسة.

ووافقت المملكة المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على شراء مليون جرعة من علاج (كوفيد-19) من إنتاج شركة أسترازينيكا المسمى "إيه زد دي 7442" في حال نجح في تجارب المرحلة الثالثة.