"أنصار الله": 6 غارات لطيران تجسسي خلال 24 ساعة

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" نقلا عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط في الجماعة، وقوع: 153 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها 6 غارات لطيران تجسسي في الفازة و الجبلية".

​ويوم الاثنين الماضي أعلنت الجماعة إسقاط طائرة سعودية مقاتلة من دون طيار في أجواء مأرب شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع إن دفاعاتهم الجوية استهدفت طائرة CH4 سعودية بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.

وأضاف أن إسقاط الطائرة جاء "أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب".

ولم تعلق قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، التي تشن منذ مارس/ آذار 2015 عمليات عسكرية دعما لقوات الحكومة الشرعية في مواجهة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني.