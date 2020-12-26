جلست على طاولة في الهواء الطلق... عائلة نتنياهو تخرق تعليمات الإغلاق

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، بأن عائلة رئيس الحكومة الإسرائيلية قدمت اعتذارا اعترفت فيه بقيام سارة نتنياهو وابنهما أفنير بانتهاك الإرشادات والإجراءات المطلوبة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت صورة لسارة نتنياهو وابنها أفنير وهما يقضيان نزهة عائلية في الهواء الطلق، وجلسا على طاولة دون اتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ونشرت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني صورة لسارة وأفنير، ومعها تعليقات من القراء، تؤكد اختراقهما لقواعد وقوانين الصحة الإسرائيلية، وجلوسهما في الهوء الطلق.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، الأربعاء الماضي، على مخطط الإغلاق الثالث الذي تفرضه البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي سيبدأ ابتداء من الساعة الـ17:00 من يوم غدا الأحد.

وسيتم فرض قيود على الحركة، وسيحظر على المواطنين الابتعاد عن بيوتهم لمسافة تتجاوز كيلومتر واحد، وسيحظر التواجد في بيوت الآخرين، على أن يتم إغلاق المصالح التجارية باستثناء الإرساليات، وسيتم إغلاق أماكن الترفيه والتسلية.

وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قد أعلنت، الخميس الماضي، أن تكلفة الإغلاق الحالي الذي سيبدأ الأحد المقبل، سيكلف إسرائيل ثلاثة مليارات شيكل أسبوعيا.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء الأربعاء الماضي، عن اكتشاف 4 حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، التي تم اكتشافها في بريطانيا خلال الأسبوع الماضي.