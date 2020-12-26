في ظل تفشي كورونا... كم يتكلف إجراء الانتخابات الإسرائيلية؟

وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أمس الجمعة، أن اللجنة الانتخابية قد أكدت أنه سيتعين عليها فتح 2000 مركز اقتراع إضافي على مستوى البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 14 ألف مركز، بما في ذلك 350 في دور رعاية المسنين.
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وذكرت الصحيفة أنه سيتعين تجديد بطاقات الاقتراع لاستيعاب توجيهات التباعد الاجتماعي وسط أزمة فيروس كورونا، حيث طلبت اللجنة زيادة حوالي 80-100 مليون شيكل إسرائيلي (حوالي 30 مليون دولار) زيادة عن الانتخابات الأخيرة، والتي قدرت، آنذاك، ب 420 مليون شيكل
ويشار إلى أن رئيس الكنيست الإسرائيلي أعلن، يوم الأربعاء الماضي، حلّ البرلمان، وتحديد موعد الانتخابات في الثالث والعشرين من شهر مارس/آذار المقبل، فيما تعد هذه هي الانتخابات الرابعة في إسرائيل خلال عامين فقط.
ويذكر أن بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قد شهدت إعلان بيني غانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض" وشريك بنيامين نتنياهو في الحكومة الإسرائيلية، عزمه التصويت دعما لمذكرة للمعارضة تطلب فيها حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
وفي المقابل، طالب نتنياهو خصمه غانتس بالحفاظ على التحالف القائم بينهما وإقرار ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن ذلك سيجنب الجميع انتخابات جديدة.
وشهدت صفقة التحالف بين الرجلين الكثير من العقبات على رأسها فشل تمرير الميزانية.
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