برلمانى ليبى: تركيا وجدت ضالتها فى حكومة الوفاق المرتمية بين أحضان الإرهابيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عضو مجلس النواب الليبى جبريل أوحيدة، إن استمرار تركيا فى تدريب المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية وإمدادها بالأسلحة والتحشيدات العسكرية الجارية حاليًا، سببه الأطماع التركية وأحلامها العثمانية بالتناغم مع المخططات الإخوانية التى تعد سبب أزمة ليبيا.
وأضاف أوحيدة - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الليبية اليوم السبت - أن تركيا وجدت ضالتها فى الحكومة الضعيفة المرتمية فى أحضان مليشيات الإرهاب والفساد المسيطرة على الغرب الليبى مقابل انتفاض الشرق الليبى الذى عانى من الإرهاب.
وذكر أن المنطقة الشرقية تخلصت من الإرهاب بفضل تضافر أبنائها حول القيادة العسكرية والتفاف التيار الوطنى حولها حتى بسطت سيطرتها الأمنية على أكثر من 80 بالمائة من ليبيا بدعم إقليمى ودولي.
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