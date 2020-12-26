خادم الحرمين الشريفين يحظى بتقدير كبير وبالغ من إخوته قادة دول مجلس التعاون الخليجي لأدواره القيادية والتاريخية في حفظ المجلس

يتمتع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعلاقات وثيقة ووطيدة مع إخوته قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ويحظى بتقدير كبير وبالغ لأدواره القيادية والتاريخية في حفظ كيان المجلس وصون أمنه والذود عن مكتسباته.

وللمملكة العربية السعودية الدور الأكبر في دعم منظومة مجلس التعاون الخليجي ومسيرة العمل المشترك، وقد تجلّى ذلك في العديد من الإسهامات والمشاريع الاستراتيجية، ومن أهمها رؤية الملك سلمان في العام 2015 الرامية لتحقيق التكامل المنشود أمنيًا وسياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.

كما أن اختيار الملك سلمان دول مجلس التعاون الخليجي كمحطات بارزة في زياراته الخارجية يعكس حرصه الكبير على التواصل مع إخوته قادة دول المجلس خدمة لمصلحة شعوب الكيان الخليجي، وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة وبقية دول المجلس.

إضافة لحرص خادم الحرمين الشريفين على دول مجلس التعاون الخليجي تعكسه مواقفه الدائمة وتوجيهاته الحثيثة والمستمرة بحل الخلافات التي قد تنشأ في إطار حرصه على تقوية العلاقات بين حكومات وشعوب المنظومة الخليجية.

إعلاء الملك سلمان بن عبدالعزيز لمبدأ التشاور الدائم مع دول مجلس التعاون قاطبة، يؤكده استقبالاته المستمرة للمسؤولين الخليجيين لتنسيق المواقف في مواجهة أهم التحديات والتهديدات الإقليمية.