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أمير مكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، الجرعة الأولى من لقاح (كوفيد – 19) في مركز اللقاحات الأول بجدة.

ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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