أمير مكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19) في مركز اللقاحات الأول بجدة. ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

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