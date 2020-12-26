“هيئة المهندسين” تعلن عن وظائف شاغرة

فتحت الهيئة السعودية للمهندسين باب التقديم على وظيفة شاغرة للعمل بمقر الهيئة بالرياض .

وأكدت أن التقديم للمواطنين فقط ، وذلك بمسمى ” محاسب ” ، وفقاً للشروط التالية : – بكالوريوس في ” المحاسبة المالية ” . – إجادة اللغة الإنجليزية . – يفضل الخبرة . – الحصول على مؤهلات مهنية مثل : SOCPA , CPA ,CA,ACCA وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح اليوم السبت 11/5/ 1442 هـ ، الموافق 26 / 12/ 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا.

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