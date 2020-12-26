ضبط 23 كيلوغراما من الكوكايين في مطار بيروت

وذكر بيان نشره موقع النشرة اللبناني، أنه "وفي حوالي الساعة العاشرة صباحا، ولدى وصول الركاب القادمين من الدوحة، جرى الاشتباه في أحدهم الذي تبين أنه كان قادما من البرازيل".
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وأكد البيان أن الراكب تمت متابعته بصورة حثيثه من لحظة وصوله، لافتا إلى أنه وبعد استلامه جميع حقائبه حاول المناورة والدخول بين ركاب رحلة أخرى إلا أنه فشل.
وأوضح البيان أن الراكب حاول نزع اللصائق الموجودة على حقائبه والتي تثبت من أين وصلت الحقائب ومصدرها الأساسي، إلا أنه وعند قيامه بذلك جرى سوقه مباشرة الى نقطة التفتيش الجمركي لتحري الحقائب.
وأشار إلى أنه عندما تم فتح الحقائب تبين وجود كمية كبيرة من المخدرات من نوع كوكايين بوزن حوالي 23 kg.
وأكد البيان انه تم توقيف هذا الشخص، وهو لبناني الجنسية، بقرار من النيابة العامة المختصة، وتجري التحقيقات بإشرافها حيث سيسلم الموقوف مع المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في بيروت.
جدير بالذكر أنه وفي أبريل الماضي أعلنت المديرية العـامة لقـوى الأمن الـداخلي، شعبة العـلاقات العـامة، عن ضبط أضخم عملية تهريب مخدرات بتاريخ لبنان.
وأشارت المديرية إلى أنه في إطار ملاحقة شبكات تهريب المخدرات، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، حول التحضير لعملية تهريب كمية ضخمة من حشيشة الكيف إلى إحدى الدول الأفريقية.
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