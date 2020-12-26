لأول مرة منذ أشهر... العراق يسجل أقل من 1000 إصابة يومية بكورونا

ونشرت الوزارة حصيلة الإصابات اليومية عبر موقعها الرسمي في "فيسبوك" والبالغ 836 إصابة، فيما بلغت حالات الشفاء 1390، فضلاً عن تسجيل 12 حالة وفاة".

وبينت الوزارة أن معدل الإصابات لهذا اليوم هو الأقل منذ عدة أشهر، حيث بلغ عدد الراقدين في العنية المركزة 185 حالة.

وأعلن العراق، يوم الثلاثاء الماضي، حظر السفر مع بريطانيا وجنوب إفريقيا واستراليا والدانمارك وهولندا وبلجيكا وإيران واليابان بعد رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا على أراضي بعض من هذه الدول.