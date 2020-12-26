ونشرت الوزارة حصيلة الإصابات اليومية عبر موقعها الرسمي في "فيسبوك" والبالغ 836 إصابة، فيما بلغت حالات الشفاء 1390، فضلاً عن تسجيل 12 حالة وفاة".
وبينت الوزارة أن معدل الإصابات لهذا اليوم هو الأقل منذ عدة أشهر، حيث بلغ عدد الراقدين في العنية المركزة 185 حالة.
وأعلن العراق، يوم الثلاثاء الماضي، حظر السفر مع بريطانيا وجنوب إفريقيا واستراليا والدانمارك وهولندا وبلجيكا وإيران واليابان بعد رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا على أراضي بعض من هذه الدول.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ أشهر... العراق يسجل أقل من 1000 إصابة يومية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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