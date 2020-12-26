سانا: جماعات مسلحة تستولي على مساحات واسعة من الأراضي بريف الحسكة

وذكرت ،اليوم الأحد، وكالة الأنباء السورية "سانا" بالحسكة أن: "مرتزقة تابعون لتنظيمات "السلطان مراد" و"صقور الشمال" و"أحرار الشرقية" و"فرقة المعتصم" الإرهابية استولوا بقوة السلاح على مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في ناحيتي أبو راسين وتل تمر وأقدموا على زراعتها ومنع أصحابها من الوصول إليها أو الاستفادة منها". وأشارت المصادر إلى أن: "الجماعات المسلحة تتعمد من خلال الاستيلاء على الأراضي ومنع المزارعين من الدخول إليها ونهب محاصيلها في القرى المحتلة بريف الحسكة الشمالي وانتشار الفقر والجوع بين أهالي المنطقة إلى إجبارهم على ترك قراهم وإسكان عوائل مرتزقة الاحتلال من الإرهابيين مكانهم". وفي سياق متصل لفتت مصادر محلية من منطقة رأس العين المحتلة إلى أن مرتزقة مما تسمى"فرقة الحمزة" الإرهابية أقدموا على سرقة معدات وتجهيزات محطة مياه الشرب في قرية تل حلف ونقلها إلى جهة مجهولة.

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