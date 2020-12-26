شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة ترحب بعملية تبادل الأسرى فى ليبيا عن طريق اللجنة العسكرية (5+5) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بالنجاح الكبير الذى تحقق فى تنفيذ عملية تبادل محتجزين من الطرفين بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتى تمت بجهودٍ ومساعٍ حميدة قام بها المشايخ والأعيان والحكماء.

وقالت البعثة - فى بيان أوردته وكالة الأباء الليبية من البيضاء اليوم السبت - "تغتنم بعثة الأمم المتحدة هذه الفرصة لتحث الطرفين على تسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين بتاريخ 23 أكتوبر 2020 فى جنيف، بما فى ذلك استكمال تبادل كافة المحتجزين المشمولين بالاتفاق".

وبدوره، قال مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى اللواء خالد المحجوب "إن اللجنة العسكرية الليبية (5+5) أجرت تبادلا لأسرى من كلا الطرفين فى منطقة الشويرف جنوب غربى البلاد، وفقا لمخرجات اتفاق وقف إطلاق النار".

وأكد أن الجيش الليبى مستمر فى تنفيذ تعهداته وقراراته التى صدرت عن اللجنة العسكرية فى اجتماعاتها داخل البلاد، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجينيف فى 23 أكتوبر.