شكرا لقرائتكم خبر عن عرض حياة الآخرين للخطر.. ضبط قائد مركبة يقود بسرعة جنونية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن رجال المرور بمحافظة الطائف من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن قائد المركبة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.