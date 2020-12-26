شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عشرات الإبل السائبة تهدد حياة سالكي طريق «جلاجل – الداهنة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر العشرات من الإبل السائبة على طريق سريع، ما يعرض حياة سالكي الطريق للخطر.
وأظهر المقطع، الذي التقطه مواطن بكاميرا هاتفه الجوال الإبل السائبة بلا راعٍ على طريق جلاجل – الداهنة بمحافظة شقراء بمنطقة الرياض.
وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية سرعة التدخل ووضع حل لظاهرة الإبل السائبة التي تهدد حياة قائدي المركبات وسالكي الطريق.
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