«الجامعة الإسلامية» تعلن مواعيد اختبار القبول للمتقدمين على الماجستير

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن مواعيد اختبار القبول للمتقدمين على الماجستير للعام 1443 هـ ، وفق التفاصيل التالية : • التخصصات : الدراسات القضائية. الأنظمة. أصول التربية الإسلامية. الإدارة التربوية. التربية الخاصة. المناهج وطرق التدريس. علم النفس التربوي. علوم الحديث. فقة السنة ومصادرها. الأديان والمذاهب الفكرية. التاريخ الإسلامي. الدعوة والثقافة الإسلامية. العقيدة. الفرق والمقالات. أصول الفقة. الاقتصاد الإسلامي. الفقة. التفسير وعلوم القران. القراءات. اللغويات. الأدب والبلاغة. الإعلام والاتصال. ملاحظات هامة : يجب إحضار الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين.

الحضور قبل موعد الاختبار بساعة واحدة

عدم حمل أي مذكرات أو أوراق داخل قاعة الاختبار

يلزم أغلاق الهاتف المحمول قبل بدء الاختبار

الالتزام بإحضار تطبيق (توكلنا ) وارتداء الكمام .

موعد بداية الاختبار الساعة (7) مساء – وأضافت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن مواعيد اختبار القبول للمتقدمين على الماجستير من خلال الرابط التالي (اضغط هنـا).

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