شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 163 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا⁩.. وتعافي 189 ووفاة 8 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (163) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (8) حالات وفيات رحمهم الله. وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (189) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (353,004) حالة ولله الحمد.

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