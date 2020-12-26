وبحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" فقد أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، أن "قيادة العمليات المشتركة ومن خلال قيادة عمليات بغداد والقطاعات المتجحفلة معها، ومن خلال ما تمثله العاصمة بغداد من وضع أمني مستقر، لديها الإمكانيات والقدرات على إيقاف أي حالة تدهور للوضع الأمني".
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وأكد أن قيادة العمليات المشتركة كثفت الجهد الاستخباري بملاحقة مطلقي الصواريخ، ومتابعة التنظيمات التي تحاول أن تسيء إلى الوحدات والأهداف الحيوية".
وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قد أجرى يوم أمس جولة ليلية في العاصمة بغداد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أجرى جولة ليلية في جانبي الرصافة والكرخ من العاصمة بغداد".
يذكر أن مساء أمس الجمعة قد شهد توترات أمنية وصفت بأنها كانت على وشكل الانفجار لولا تدخل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري لتهدئة الموقف والتحذير من جدية تهديد الكاظمي، وهو ما أرغم قائد عصائب أهل الحق التابعة للحشد على التراجع وتوجيه مسلحيه بعدم التصعيد والانسحاب من الشوارع، لكي لا تخرج الأمور عن السيطرة.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن عصائب أهل الحق اشترطت لترك مواقعها أن تفرج السلطات عن معتقلها خلال 48 ساعة، إلا أن الكاظمي يرفض تحقيق هذا الطلب قبل انتهاء التحقيقات وصدور قرار قاضي التحقيق حول مصيره .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توترات... قيادة العمليات المشتركة العراقية: بغداد آمنة وغير مهددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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