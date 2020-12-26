شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى: نريد أول اجتماع رسمى للحكومة الجديدة فى عدن وبشكل عاجل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد ربه منصور هادي، الرئيس اليمني، إن أهم أولويات الحكومة الجديدة هي مواجهة التحديات الاقتصادية، قائلا: "نريد أول اجتماع رسمي للحكومة الجديدة في عدن وبشكل عاجل".
وتابع الرئيس اليمني، خلال كلمة، أن المشروع الحوثى يشكل خطرا عل كل اليمنيين من صعدة وحتى المهرة.
يذكر أن السفير السعودى لدى اليمن محمد آل جابر، أكد أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء بفضل تجاوب الأطراف اليمنية وتنفيذ التزاماتها المتفق عليها فى اتفاق الرياض، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة مرحلة جديدة ومبشرة لليمنيين.
وقال آل جابر - فى تصريحات لقناة (العربية) الاخبارية اليوم السبت - أن السعودية حريصة على استقرار اليمن، وستدعم كل الجهود بهذا الصدد .
واعتبر رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، فى وقت سابق اليوم، إعلان حكومة الكفاءات السياسية، بمثابة تتويج للجهود المبذولة من الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وقيادة المملكة العربية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اليمنى: نريد أول اجتماع رسمى للحكومة الجديدة فى عدن وبشكل عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.