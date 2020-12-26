شكرا لقرائتكم خبر عن رحالة عمانى يروى زيارته الأولى إلى مصر ويؤكد: أم الدنيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى الرحالة العمانى بدر الوهيبي زيارته إلى مصر، وتحدث عن تجربة السفر الأولى لأم الدنيا، قائلا: "مصر كانت بعيدة عم مخططات زيارته، لكن عندما ذهب إلى مصر اكتشف شئ أخر".

وأضاف الوهيبي فى حديث لإذاعة مسقط اف ام، وهو فى المطار أثناء العودة، أنه يجب أن يزور مصر مرة واحدة على الأقل كل عام، قائلا :"أم الدنيا".

وقال: "صارت معايا مواقف وقصص.. تستمتع وانت تتجول فى منظقة الحسين والسيدة وسور الأزبكية وقهوة الفشاوى و..."

ودوّن الرحالة العمانى رحلته إلى مصر فى كتابه، قائلا "خصصت نص كامل لمقهى الفيشاوى". وقال:نجيب محفوظ حببنا فى الأماكن الشعبية والحلمية .. لافتا إلى أن أول افطار له كان فى مدينة الاسكندرية، ولفت إلى افطاره فى احدى المطاعم الشهيرة بها".