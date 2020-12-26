شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: عملية تبادل المحتجزين تمت وهناك استعدادات لعمليات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب أكد أن عملية تبادل المحتجزين تمت بأجواء إيجابية وهناك استعدادات لعمليات تبادل أخرى.

وكان القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر قد دعا كافة وحدات القوات المسلحة للاستعداد بشكل دائم لطرد المستعمر التركى المحتل بالإيمان والسلام، موضحا أن المواجهة مع المرتزقة الأتراك حتمية فى ظل تحشيد تركيا للمرتزقة وبناء القواعد العسكرية فى ليبيا، موضحا أن أنقرة لديها أطماع للسيطرة على حقول النفط الليبى.

وطالب حفتر، فى كلمة له بمناسبة عيد الاستقلال الوطنى الليبى، الخميس الماضى، كافة أبناء الشعب بالتكاتف مع القوات المسلحة لدحر الاستعمار التركى الذى ينتهك سيادة الأراضى الليبية، مؤكدا أنه لا خيار أمام الليبيين إلى بتحرير الأراضى الليبية من العدو التركى.

وأكد حفتر، ضرورة تصويب بنادق الليبيين ضد الأتراك الذين يتعاملون بغطرسة مع سيادة الدولة الليبية، مضيفا "لا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية ولا أمن ولا سلام وأقدام الجيش التركى تندس الأراضى الليبية، لا خيار أمام العدو التركى إلا مغادرة ليبيا سلما وطوعا أو بقوة السلاح والإرادة القوية."