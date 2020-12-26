شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يكلف أمين مجلس التعاون بدعوة قادة المجلس لحضور القمة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الملك سلمان كلف أمين عام مجلس التعاون بنقل دعوات لقادة المجلس لحضور القمة المقبلة.

يذكر أن نائب وزير الخارجية الكويتى، خالد الجار الله، أكد أن قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستنعقد في 5 يناير المقبل، في العاصمة السعودية الرياض، "ستشكل فرصة لدارسة الأوضاع في المنطقة"، وقال الجار الله فى تصريحات لوكالة "الشرق" السعودية، إن "الكويت تلقت الدعوة للقمة الـ41، عبر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون"، مشيرا إلى أن "الدعوة موجهة من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وستكون في الرياض، وحضوريا".

وأضاف: "نتطلع بأمل وتفاؤل لانعقاد هذه القمة، ونتوجه بكل التقدير والعرفان إلى الأشقاء في السعودية على هذه الدعوة التي تعبر عن حرص كبير جدا لدى المملكة على دورية انعقاد القمة، وعلى الدفع للعمل الخليجي المشترك إلى ما يتطلع إليه أبناء دول المجلس، خاصة وأننا نعيش أوضاعا سياسية الكل يدرك مدى صعوباتها وحساسيتها".