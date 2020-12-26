شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: قرار أمريكا بوسم منتجات المستوطنات بأنها إسرائيلية مخالف للقوانين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاقتصاد الفلسطينى، خالد العسيلى، اليوم السبت، إن وسم الإدارة الأمريكية لبضائع المستوطنات على إنها صنعت في إسرائيل تهدف لفرض الوقائع على الأرض، وقرصنة للموارد والمنتجات الفلسطينية، ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان، وتعتبره غير قانونى.
وأشار العسيلي إلى أن - حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أن الخطوة الأمريكية تشرعن الاستيطان ضمن ما يعرف بـ"صفقة القرن"، في سباق مع الزمن مع قرب انتهاء ولاية ترمب، مؤكدا أن الاستمرار في دعم المنتج الوطني داخليا وفتح الأسواق الأوروبية والروسية خارجيا بالتزامن مع تحركات قانونية دولية لمقاضاة الشركات التي تعمل في المستوطنات، بالإضافة لمطالبة الاتحاد الأوروبي بمنع إدخال بضائع المستوطنات، لأنها مقامة على أراض محتلة.
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