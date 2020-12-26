شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند»: بدء الحالة المطرية السادسة خلال الموسم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن يكون اليوم السبت، هو اليوم الأول من الحالة المطرية السادسة خلال الموسم الحالي.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “إنه من المتوقع أن تحظى أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وحائل وتبوك والجوف والقصيم والحدود الشمالية بأمطار شتوية متفرقة”.

ولفت د. عبدالله المسند، إلى أن ذروة هذه الحالة وشدتها وغزارتها قد تكون في حدود مثلث المدينة وينبع ورابغ.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون الرياح نشطة وقد تثير بعض الغبار خاصة الرياح الشرقية (رياح الصبا) على القطاع الغربي من المملكة، كما أن هناك كتلة هوائية آسيوية قارية باردة تتوغل ناحية الباب الشمالي الشرقي.

وتابع د. عبدالله المسند أن الموجة الباردة الحالية تعتد هي الأولى في هذا الموسم، مشيراً إلى أنها تعتبر ضعيفة إلى متوسطة الشدة.