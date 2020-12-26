الجيش العراقي يؤكد سيطرته على الوضع الأمني وسط مخاوف من استهداف بعثات دبلوماسية أجنبية

وأشار رسول في تصريح خاص لـ"الشرق"، إلى أن القوات الأمنية العراقية متلزمة بواجباتها حماية البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، وأضاف أن:

"المناطق التي تتواجد فيها البعثات الدبلوماسية مؤمنة، بشكل كامل".

وأضاف أن "القوات الأمنية، كثفت الجهود الاستخباراتية، لملاحقة مطلقي الصواريخ، خصوصا بعد هجوم الأسبوع الماضي، الذي استهدف السفارة الأمريكية"، واتهم رسول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "ميليشيات موالية لإيران" بتنفيذه، وبالتزامن مع ظهور فيديو لمجموعة أشخاص قالوا إنهم تابعين لحركة "عصائب أهل الحق"، التي يقودها قيس الخزعلي، وهم يحملون السلاح، ويتوعدون الكاظمي، ويعلنون أنهم رهن إشارة الأمين العام للحركة.

وقالت الاستخبارات العسكرية إن:

"العملية الاستباقية التي قامت بها الاستخبارات العراقية "اتسمت بالدقة في الحصول على المعلومات، ما ساهم في إحباط عملية إطلاق الصواريخ من المنصة في منطقة تلول الباج في وادي الثرثار بمحافظة صلاح الدين، والاستيلاء عليها".

وأضافت:

"المنصة عبارة عن راجمة محلية الصنع عيار 107 ملم، كان الإرهابيون يرومون بها استهداف قطاعاتنا الأمنية والمناطق السكنية بالمحافظة".

وكان مصدر أمني عراقي قال لـ"الشرق"، الجمعة، إن القوات الأميركية دخلت حالة تأهب في كل قواعدها بالعراق، خصوصاً في محافظات السماوة والديوانية، على خلفية الهجمات الأخيرة على القوات التابعة للتحالف الدولي، في وقت نفت السفارة الأميركية "الإشاعات" التي تحدثت عن إخلائها.