الداخلية الكويتية تعلن توقيف 3 متطرفين وضبط أسلحة غير مرخصة بحوزتهم

موسكو - سبوتنيك. وقالت إدارة الإعلام في الداخلية الكويتية، عبر "تويتر"، "تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة بالوزارة من ضبط شخصين من الأحداث، أعمارهما 15 و16 سنة، وشخص آخر بالغ؛ يحوزون أسلحة وذخائر غير مرخصة، ويحملون الفكر المتطرف".

وأوضحت الداخلية الكويتية، أنه عند تفتيش منزل الحدثين، عُثر على أسلحة وذخائر، وشعارات، وأجهزة تصوير.

وأكدت الوزارة، أنها تبذل جهودا حثيثة، للتصدي للجريمة وتعقب المجرمين، ومواجهتهم بكل حزم.

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت في يوليو/تموز 2019 ضبط خلیة "إرهابية" تتبع تنظيم الإخوان، ویحمل أعضاؤها الجنسية المصرية وصادر بحقهم أحكام قضائية في مصر، فتم تسليمهم إلى السلطات بالقاهرة.