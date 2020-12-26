الجيش الإسرائيلي ينفي تفجير عبوة ناسفة استهدفت إحدى دورياته على الحدود مع لبنان

وجاء تعليق أدرعي على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيه "خلافًا للادعاءات لم يتم تفجير أي عبوة ناسفة ضد القوات، ويعمل الجيش الاسرائيلي بطرق مفاجئة ومتنوعة للحفاظ على أمن الحدود".
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بوقوع انفجارعند الحدود اللبنانية الإسرائيلية قبالة بلدة العديسة استهدف دورية عسكرية إسرائيلية.
وذكر مراسل قناة "الجديد" اللبناني أن الانفجار استهدف دورية للجيش الإسرائيلي بعدما اجتازت السياج التقني أثناء عملية تمشيط في الحرج أسفل موقع مستوطنة مسكفعام العسكري.
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