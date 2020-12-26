شكرا لقرائتكم خبر عن شجاعة مواطن تنقذ سيارة من الاحتراق بقائدها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق اشتعال النار في سيارة أثناء ممارسة رياضة التطعيس. وتمكن مواطن من إنقاذ الموقف بشجاعة وإقدام وسرعة بديهة، حيث سارع بسيارته بجوار السيارة، ومن خلال تشغيل المحرك بسرعة ومع دوران العجلات انهالت الرمال على السيارة المشتعلة لتنطفئ النار في ثوان معدودة.

كانت هذه تفاصيل خبر شجاعة مواطن تنقذ سيارة من الاحتراق بقائدها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.