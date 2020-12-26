تطبيق تلجرام يُطلق خدمات مدفوعة في 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن تطبيق تلجرام المشفّر للمراسلة إطلاق خدمات مدفوعة اعتباراً من العام 2021 لتمويل نموّه، وفق ما أفاد أحد مؤسسيه الروس.



وكتب بافيل دوروف على قناته على التطبيق أن "تلغرام سيبدأ بتحقيق مداخيل اعتباراً من العام المقبل" من خلال خدمات جديدة مدفوعة ومنصة للإعلانات، مؤكداً أن "معظم المستخدمين لن يلاحظوا عملياً أي تغيّر".

وسيحصل جمع الأموال عبر إدخال خدمات مدفوعة لـ"مستخدمين يستفيدون من ميزات" على غرار الشركات التي تستخدم تلجرام لأغراض مهنية.

ويرغب تطبيق تلجرام بإنشاء منصته الخاصة للإعلانات على أن يتمّ فرض رسم على الذين يديرون هذه القنوات. وأكد دوروف أن "كافة الميزات المجانية حالياً ستبقى كذلك" وأن خدمة المراسلة ستبقى من دون إعلانات.

ويقارب عدد مستخدمي تلغرام الناشطين 500 مليون.

وجمع تلجرام مبلغاً قياسياً بلغ 1.7 مليار دولار من مئتي مستثمر خاص، خلال حملة واسعة لجمع الأموال بالعملات المشفرة.