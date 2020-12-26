- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا: وصول أول شحنة من اللقاحات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وصلت أول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى العاصمة الإيطالية روما، تحت حراسة عسكرية.
وأكدت وزارة الدفاع صباح اليوم السبت أن الشاحنة التي تنقل اللقاح وصلت مساء أمس الجمعة إلى إحدى الثكنات العسكرية، التابعة لقوات الدرك الوطني الإيطالية بشمال روما.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة الشاحنة التي تقل جرعات من لقاح "فايزر-بيونتيك"، التي تم تسليمها من بلجيكا، والتي وصلت إلى الثكنة العسكرية، تحت حراسة سيارات تابعة لشرطة قوات الدرك الوطني الإيطالية.
وتعتزم إيطاليا البدء في التطعيم باللقاح يوم الأحد المقبل في العاصمة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا: وصول أول شحنة من اللقاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.