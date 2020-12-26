في الرياض... الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي

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وأبلغ مصدر حكومي يمني وكالة "سبوتنيك" بأن الرئيس هادي عقد عقب أداء مراسم اليمين الدستورية التي حضرها رئيس الحكومة معين عبد الملك، لقاء بالوزراء الجدد حثهم خلاله على وضع معالجات عاجلة للوضع الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وأصدر الرئيس هادي في الـ 18 من ديسمبر الجاري، مرسوماً بتسمية الحكومة، مكونة من 24 حقيبة 5 منها من نصيب المجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلس في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب.

ومن المقرر أن يباشر أعضاء الحكومة الجديدة مهام عملهم في العاصمة المؤقتة عدن، مع استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته، وفقاً للآلية السعودية لتسريع تنفيذ الاتفاق المعلنة في 29 تموز/ يوليو الماضي.