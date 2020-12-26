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وأصدر الرئيس هادي في الـ 18 من ديسمبر الجاري، مرسوماً بتسمية الحكومة، مكونة من 24 حقيبة 5 منها من نصيب المجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلس في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب.
ومن المقرر أن يباشر أعضاء الحكومة الجديدة مهام عملهم في العاصمة المؤقتة عدن، مع استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته، وفقاً للآلية السعودية لتسريع تنفيذ الاتفاق المعلنة في 29 تموز/ يوليو الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر في الرياض... الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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