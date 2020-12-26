أبرز الأحداث في لبنان لعام 2020  

ويجمع اللبنانيون أن العام ٢٠٢٠ يعد من أسوأ السنوات التي مرّت عليهم، بل إن بعضهم يشير إلى أن ما عانوه من تداعيات الأزمة المالية وحجز المصارف لأموال المودعين وخسارة الليرة اللبنانية أكثر80% من قيمتها، إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت، لم يعانوه طيلة فترة الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان خلال فترة سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

فيما يلي أبرز أحداث عام 2020 في لبنان:

يناير/ كانون الثاني

تواصل الاحتجاجات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية ضد فساد الطبقة السياسية الحاكمة.

وشهد شارع الحمرا في 13 يناير/ كانون الثاني أعمال شغب، وعمد المحتجون إلى تحطيم وحرق واجهات عدد من المصارف.

وفي 21 يناير/ كانون الثاني أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوماً قضى بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب ضمت 20 وزيراً.

فبراير/ شباط

لبنان يسجل أول إصابة بفيروس كورونا في ٢١ فبراير/ شباط لمواطنة لبنانية آتية من إيران.

تواصل الإحتجاجات في الشارع للمطالبة بمحاكمة الفاسدين.

في 28 فبراير/ شباط أقفلت السلطات اللبنانية المؤسسات التعليمية كافة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

مارس/ آذار

لبنان يتخلف للمرة الأولى عن دفع ديونه المستحقة من سندات اليورو بوند في 7 مارس/ آذار، وأعلن رئيس الوزراء حسان دياب في رسالة وجهها إلى اللبنانيين إن الإحتياطات بلغت مستوى حرجا وخطيرا، يدفع الحكومة اللبنانية إلى تعليق استحقاق 9 آذار/مارس من سندات اليوروبوند.

لبنان يعلن للمرة الأولى حالة التعبئة العامة وحالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في 15 مارس/آذار.

أبريل/ نيسان

مصرف لبنان المركزي يحدد للمرة الأولى سعرا جديدا لصرف الدولار داخل المصارف الخاصة.

مايو/ أيار

تمديد حالة الطوارىء الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا في 5 مايو/ أيار.

استمر سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية بالارتفاع في السوق السوداء وتراوح ما بين 4000 ليرة للمبيع و4100 ليرة للشراء.

عقد لبنان أولى جولات المفاوضات رسميا مع صندوق النقد الدولي عبر تقنية الفيديو في 13 من مايو/ أيار.

يونيو/ حزيران

وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، يستدعي السفيرة الأمريكية في 28 يونيو/ حزيران على خلفية تصريحات انتقدت فيها الحكومة.

يوليو/ تموز

وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان يزوربيروت في 22 يوليو/ تموز ويلتقي كبار المسؤولين فيه.

ارتفاع قياسي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء حيث تراوح ما بين 9200 و9400 في 7 يوليو/ تموز.

أغسطس/ آب

استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي من منصبه في 3 أغسطس/ آب، بعد تعذر أداء مهامه في الظروف التاريخية والمصيرية التي يمر بها لبنان، بحسب بيانه الرسمي.

انفجار ضخم هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب، راح ضحيته مئات القتلى وآلاف الجرحى، إضافة إلى خسائر مادية جسيمة في كل المناطق المحيطة بالمرفأ.

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب كشف في 5 أغسطس/آب أن 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم تقف وراء انفجار مرفأ بيروت، فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى حالة الطوارئ لمدة أسبوعين واعتبار بيروت مدينة منكوبة.

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استقالة حسان دياب من رئاسة الحكومة في 10 أغسطس/ آب بعد انفجار مرفأ بيروت.

زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت في 6 أغسطس/ آب، في زيارة تضامنية بعد انفجار المرفأ.

صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 18 أغسطس/ آب، وإدانة عضو "حزب الله" سليم عياش في قضية الاغتيال.

تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون في 30 أغسطس/ آب، سفير لبنان لدى برلين مصطفى أديب، تشكيل الحكومة، بعد حصوله على دعم أغلبية النواب خلال الإستشارات النيابية.

سبتمبر/ أيلول

لبنان يحي مئوية لبنان الكبير بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

اندلاع حريق كبير في 10 سبتمبر/ أيلول داخل مرفأ بيروت بعد مرور شهر على الانفجار.

أكتوبر/ تشرين الأول

استئناف العام الدراسي في لبنان بعد أشهر طويلة من إقفال المدارس بسبب انتشار فيروس كورونا.

إنطلاق مفاوضات ترسيم الحدود غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة، بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى دايفيد شينكر و​السفير الأمريكي​ جون ديروشر، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول.

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إحياء السنوية الأولى لثورة ١٧ أكتوبر/ تشرين الأول في وسط بيروت.

تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد حصوله على 65 صوتاً في الاستشارات النيابية.

نوفمبر/ تشرين الثاني

لبنان يسجل أرقاما مرتفعة لإصابات كورونا والحكومة تقرر الإقفال العام في البلاد في 10 تشرين الثاني.

ديسمبر/ كانون الأول

ادعاء المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، في 10 كانون الأول، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص في انفجار مرفأ بيروت.

تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية، بعد إعلان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد لقائه الرئيس ميشال عون في 23 ديسمبر/ كانون الأول أن هناك بعض العراقيل في عملية تشكيل الحكومة.