القبض على إرهابيتين توزعان الكفالات على عوائل "داعش" شمالي العراق

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وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على إرهابيتين اثنتين مطلوبتين وفق أحكام المادة /4 إرهاب لانتمائهما لعصابات "داعش" الإرهابية، وذلك لقيامهما بتوزيع ما يسمى الكفالات على عوائل عصابات "داعش" المقتولين داخل محافظة كركوك".

وأشار البيان إلى أنه "تم تدوين أقوالهما بالاعتراف وإيداعهما التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.