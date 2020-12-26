وأكدت الوزارة "أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد مزوري القرار ومروجيه على مواقع التواصل الاجتماعي".
وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قد دشنوا هاشتاغ "توقف الدراسة في مصر"، وطالب الطلاب وأولياء الأمور من خلاله وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بوقف الدراسة خوفا من انتشار فيروس كورونا في ظل الموجة الثانية له.
ولليوم الثاني على التوالي، تجاوزت حصيلة مصابي فيروس كورونا المستجد اليومية في مصر حاجز الألف، بعد أن بقيت لأشهر في خانة المئات. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الجمعة، أنها سجلت 1133 إصابة جديدة بالفيروس، ارتفاعا من 1021 الخميس، و49 وفاة انخفاضا من 51 في اليوم السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان "عاجل" بشأن تعطيل الدراسة في مصر وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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