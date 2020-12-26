عمرو أديب: الدور عليَّ في كورونا وعلى الدولة أن تحمينا... فيديو

وفي برنامجه "الحكاية" الذي يبث عبر إحدى الفضائيات عبر أديب عن قلقه من مدى انتشار فيروس كورونا في مصر في الفترة الأخيرة وانخفاض الوعي لدى المصريين.

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وقال: يجب على الدولة المصرية اتخاذ إجراءات قوية لمواجهة فيروس كورونا في ظل تزايد معدل الإصابات بشكل كبير.

وأشار إلى أنه كان يثق في وعي الشعب المصري خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا، ولكنه غير رأيه، قائلا: "ماليش دعوة بموضوع الوعي ده.. ومعرفش ربنا ليه ساترها معانا لحد دلوقتى في موضوع كورونا".

وأضاف: مش عارف أقول نقفل أسبوع أو 10 أيام لحد لما نشوف إيه الحكاية وحتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود، ولكن الكل مش عارف إيه السلالة الجديدة، ومش عارفين الوفيات فيها أكتر ولا الإصابات.. وما بقولش نقفل الطيران ولا نقفل البلد، ولكن نشوف الدول اللى قفلت لأن اللقاح لحد لما يوصل للناس قدامه شهرين 3 شهور".

وأكد أن التعامل في الفترة المقبلة يجب أن يكون بجدية، معللا: "لأن الناس فى تكدس كبير، وفيه 1500 شخص من المصريين ملبسوش الكمامة في المترو.. ومبيعات الكمامة في مصر قلت".

وأضاف: "لابد أن يكون هناك إجراءات قوية من الدولة لمواجهة فيروس كورونا"، لافتا إلى أن البلد ليس بها مطعم واحد ملتزم بالإجراءات الاحترازية، ومترو الأنفاق حرر 1500 مخالفة لأشخاص غير ملتزمين بارتداء الكمامة.

وتابع، "أنا لا بتكلم على إغلاق، ولا على حظر تجول.. المصريين عايشين حياتهم بالطول والعرض.. أنا بطالب الدولة المصرية تحمينا، وأن تتخذ إجراءاتها بحسم، لأن اللي هيشيل الشيلة هى الدولة، الدائرة بقت ضيقة أوي".

يذكر أن وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت أن إصابات كورونا في الجمعة 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري وصلت إلى 1122 حالة.