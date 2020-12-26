شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينيين اثنين وأضرار مادية جراء قصف الاحتلال لعدة مواقع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب فلسطينيان بجروح، إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع في مدينة غزة، فجر اليوم /السبت/.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن طائرات الاحتلال استهدفت بخمسة صواريخ موقعاً شرق مدينة غزة، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة بداخله وفي محيطه، وانقطاع التيار الكهربائي، كما استهدفت غارة أرضا زراعية جنوب شرق مخيم "البريج" وسط قطاع غزة.
وأضافت أن أضرارا مادية لحقت بمستشفى الدرة للأطفال، ومركز لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى بعض منازل الفلسطينيين، جراء الغارات العنيفة التي استهدفت موقعاً وأرضا في حي "التفاح" شرق مدينة غزة.
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