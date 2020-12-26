إعلام: استهداف دورية إسرائيلية على الحدود اللبنانية بعبوة ناسفة

وذكر مراسل قناة "الجديد" اللبناني أن الانفجار استهدف دورية للجيش الإسرائيلي بعدما اجتازت السياج التقني أثناء عملية تمشيط في الحرج أسفل موقع مستوطنة مسكفعام العسكري. وبحسب المراسل فإن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة وقد أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي . وأضاف مراسل القناة اللبنانية أنه سمع صراخ الجنود قبل أن تصل سيارات إسعاف العدو إلى المنطقة فيما تراجعت الدورية إلى أحد مواقعها العسكرية.

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