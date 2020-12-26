شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام لبنانية: انفجار عبوة فى دورية إسرائيلية قرب بلدة العديسة الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل، نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، بوقوع انفجار عبوة في دورية إسرائيلية قرب بلدة العديسة الحدودية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الجمعة، تسجيل 2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 168 ألفا و69 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.