شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تشدد على 5 إجراءات للحماية من عدوى كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أن الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين، تقى من انتقال فيروس كورونا المتحور، ونشرت وزارة الصحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيديو للمتحدث خلال مؤتمر صحفى.

وقال العبد العالى: " فيروس كورونا بكل تحويراته المرصودة عالميا، لا يستطيع أن ينتقل فيما بيننا إذا تقيدنا بارتداء الكمامة، وترك المسافة الآمنة، والتجمع المحدود، وتهوية الأماكن بشكل جيد، والمداومة على غسل اليدين".

وأضاف المتحدث باسم الصحة، بأنه لم يتم رصد أي تحويرات في فيروس كورونا بالمملكة حتى الآن، وأن الدراسات مستمرة في هذا الصدد.