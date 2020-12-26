شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تحبط عملية إطلاق صواريخ لاستهداف مناطق سكنية بصلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، من إحباط عملية إطلاق صواريخ لاستهداف مناطق سكنية في محافظة صلاح الدين.
وذكرت الاستخبارات - في بيان نقلته قناة "السومرية النيوز" العراقية - "أنه خلال عملية استباقية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة، تم إحباط عملية إطلاق صواريخ من منصة في منطقة (تلول الباج) في وادي الثرثار بمحافظة صلاح الدين والاستيلاء على المنصة".
وأضاف البيان أن المنصة عبارة عن راجمة محلية الصنع عيار 107 ملم كان الإرهابيون يريدون بها استهداف قطعاتنا الأمنية والمناطق السكنية بالمحافظة.
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