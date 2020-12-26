شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية تضرب المدينة المنورة وتحذيرات من تدنى مدى الرؤية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المركز الوطنى للأرصاد السعودى تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة تضمن أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً فى مدى الرؤية، وأوضح المركز أن الحالة التى تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العيص - المهد - وادى الفرع ، تستمر حتى الساعة الـ 11 مساء .

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