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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: سيجارة واحدة تكفي للإدمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت دراسة إنه حتى الأشخاص الذين يدخنون نصف سيجارة في اليوم ويعتبرون أنفسهم مدخنين عاديين، يمكن أن يكونوا مدمنين على النيكوتين ويحتاجون إلى العلاج.
ودرس الخبراء الأمريكيون أكثر من 6700 مدخن تم تقييم إدمانهم، ووجدوا أن ثلثي أولئك الذين يدخنون سيجارة إلى 4 في اليوم كانوا مدمنين.
وخلصوا إلى أهمية التقييم الصحيح لخطر الإدمان لدى جميع المدخنين - ومن بينهم من لديهم التدخين عادة عادية. وقال معد الورقة البحثية، جوناثان فولدز، من جامعة ولاية بنسلفانيا: «إن الدراسة وجدت أن 35 % ممن يدخنون ما بين سيجارة وأربع سجائر يوميا، مدمنون».
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