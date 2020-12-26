الاستخبارات العراقية تحبط إطلاق صواريخ في صلاح الدين

ونقلت "السومرية نيوز" عن الاستخبارات العسكرية العراقية بيانا قالت فيه إنه "بعملية استباقية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة تم احباط عملية اطلاق صواريخ من منصة في منطقة تلول الباج في وادي الثرثار بمحافظة صلاح الدين والاستيلاء على المنصة".

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وأوضح البيان أن المنصة "عبارة عن راجمة محلية الصنع عيار 107 ملم كان الإرهابيون يرومون بها استهداف قطعاتنا الأمنية والمناطق السكنية بالمحافظة".

في سياق متصل، قال مصدر أمني، أمس الجمعة، إن القوات الأمريكية وضعت في حالة تأهب داخل قواعدها كافة بالعراق، خاصة في محافظتي السماوة والديوانية.

نقلت شبكة "الشرق" عن المصدر الأمني قوله، إن هذه الاستعدادات تأتي على خلفية الهجمات الأخيرة على القوات التابعة للتحالف الدولي، وتزامنا مع نفي السفارة الأمريكية شائعات تحدثت عن إخلائها.

وأضاف المصدر الأمني العراقي أن "حالة التأهب" تأتي بعد أن تبنت جماعة تطلق على نفسها لقب "قاصم الجبارين"، الهجمات على قوات التحالف.

واستهدف رتل عسكري تابع للتحالف الدولي، بانفجار وقع صباح أمس الجمعة في مدينة السماوة، وأصدرت خلية الإعلام الأمني، بيانا بشأن الانفجار أشارت فيه إلى إصابة سائق إحدى سيارات الرتل.