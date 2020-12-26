الفن التشكيلي بمبادرة جماعية شابة "ويستمر الإبداع"... سوريا... صور

موسكو – سبوتنيك. صرحت الفنانة التشكيلية روز مرهج مديرة مركز مجيب داوود للفن التشكيلي لوكالة "سبوتنيك" عن أهمية معرض الفن التشكيلي الجماعي الذي أقيم في ملتقى مجيب داوود للفن التشكيلي بطرطوس، وصرحت أن:

"يعتبر الفن التشكيلي أو الفن البصري من الفنون الجميلة وهو يستوحى من أرض الواقع ثم يصاغ بتشكيل جديد. ويطلق مصطلح الفن التشكيلي على مختلف الإبداعات التي يمكن رؤيتها ومنها اللوحات الفنية، ويتم إنشاء هذه القطع الفنية لتحفيز الشخص من خلال تجربة بصرية؛ لتُثير لدى الناظر إليها شعورا ما، سواء كان هذا الشعور جيدا أو سيئا".

وتابعت حديثها مع وكالة" سبوتنيك" بالقول:

"ملتقيات الفن التشكيلي تسهم بتعزيز مجموعة القيم الإيجابية لدى الأفراد وتجعل الفنانين المشاركين يشعرون بالتقدير لذواتهم من خلال ما ينتجونه من أعمال".

ورأت الفنانة التشكيلية روز مرهج مديرة مركز مجيب داوود في تصريحها لوكالة "سبوتنيك" أن:

"أهمية الملتقى في عامه الثاني تكمن في مشاركة أسماء كبيرة لها بصمتها الفنية المتميزة في عالم التشكيل مشيرة إلى ورشات العمل الفنية التي ستقام في الهواء الطلق مساهمة في خلق حالة تفاعلية بين الفنان والمتلقي ما يؤدي إلى زيادة عدد مشاهدي تلك الأعمال".

وعند سؤالها عن صاحب الفكرة في هذا الملتقى أجابت مرهج بالقول:

"طرحت فكرة ملتقى مركز مجيب داوود السنوي تكريم لروح الراحل الفنان مجيب داوود، ومن جهة ثانية ملتقى بضم العديد من الفعاليات والورش التي يشارك فيها العديد من الفنانين التشكيلين، وهذا يعني اتاحة الفرصة لفنانين للظهور بالساحة الفنية".

وغلب على لوحات الفنانين المشاركين الأساليب التعبيرية والواقعية ضمن إطار تجريبي لأعمال بورتريه ومكونات من الطبيعة الصامتة بينما غلب على لوحات طلاب أورنينا أقلام الفحم والرصاص.

كما أقيم في المركز معرض للأشغال اليدوية "ميلاديات" تضمن مجموعة من الأعمال الخاصة بزينة عيد الميلاد شاركت فيه الفنانتان كارمن جبور وناريمان طيارة.

وفي ختام حديثها مع وكالة "سبوتنيك" أكدت الفنانة التشكيلية روز مرهج مديرة مركز مجيب داوود أن:

"هذه المبادرة احتفاء بأحد أهم الفنانين التشكيليين الذين أنجبتهم طرطوس وهو الراحل مجيب داوود مشيرة إلى مشاركة ما يقارب الثلاثين فنانا تشكيليا ونحاتا في المعارض وورشات الرسم والنحت ضمن الملتقى".

ملتقى مجيب داوود للفن التشكيلي © Photo / Rose Merheg

ملتقى مجيب داوود للفن التشكيلي © Photo / Rose Merheg

ملتقى مجيب داوود للفن التشكيلي © Photo / Rose Merheg

ملتقى مجيب داوود للفن التشكيلي © Photo / Rose Merheg

ملتقى مجيب داوود للفن التشكيلي © Photo / Rose Merheg

ملتقى مجيب داوود للفن التشكيلي © Photo / Rose Merheg 1 / 6 © Photo / Rose Merheg ملتقى مجيب داوود للفن التشكيلي

ورأت الفنانة التشكيلية روزمرهج في مشاركة أطفال وبأعمار مختلفة فرصة مناسبة لتنمية مواهبهم واكتسابهم خبرات إضافية من الفنانين الموجودين مؤكدة العمل المستمر لتطوير الملتقى مستقبلا من أجل إغناء الحركة الثقافية ككل وبما يليق باسم الراحل داوود ودوره في مجال الفن التشكيلي.