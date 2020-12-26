عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 100 ألف ألماني يغنون في لحظة واحدة.. ما السر

السبت 26 ديسمبر 2020

الخليج 365

ردد أكثر من 100 ألف شخص معا أغاني الميلاد من شرفاتهم وعزفوا الموسيقى البافارية بمناسبة أعياد الميلاد.



ودعا مجلس الموسيقى في ولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا إلى تنظيم هذه الاحتفالية قائلاً: "على السكان أن يقفوا عند الثالثة بعد ظهر اليوم (بتوقيت ألمانيا) في جميع أنحاء الولاية في شرفات المنازل أو في نوافذ مفتوحة ليعزفوا معاً الموسيقى وينشدوا أغاني عيد الميلاد.

وأطلق الجميع حناجرهم بأناشيد "كل عام مرة ثانية"، و"يا أنت يا سعيدة".

وقال المدير الإداري للمجلس، أندرياس هوربر، الجمعة، إنه كان هناك بالفعل "قدر هائل من التعليقات قبل إقامة الحفل"، موضحا أن "هذا فيما يبدو هو بالضبط ما كان عازفو الموسيقى يحبون عمله بمناسبة أعياد الميلاد".

وأوضح هوربر أنه مع ذلك توقف البعض في وسط مدينة ميونخ فترة عن الغناء والعزف بسبب دق نواقيس الكنائس التي غطت على أصوات غنائهم وموسيقاهم، ثم صفقوا أخيرا وتمنوا لبعضهم بعضا أعياد ميلاد مجيدة من نافذة لأخرى.

ولم يكتف مجلس الموسيقى بتوفير الألحان والنصوص وتفاصيل النغمات على صفحته الرئيسية بهذه المناسبة، بل إنه وفر أيضا نغمات الأصوات الغليظة وآلات النفخ والآلات الوترية.

وأراد المجلس بهذا العمل أن "يدعو إلى التضامن وخلق تجربة موسيقية جماعية".