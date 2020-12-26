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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكتشاف نوع جديد من الورد محفوظ منذ 100 مليون عام صور
السبت 26 ديسمبر 2020
الخليج 365
اكتشف باحثو جامعة ”ولاية أوريغون“ نوعا جديدا من الورد محفوظا منذ 100 مليون عام في قطعة من العنبر، من العصر الطباشيري.
عثر الباحثون على الوردة المسماة “ فالفيلوكولوس بليستمينوس “ Valviloculus pleristaminis، في ميانمار، ويُعتقد أنها تنتمي إلى عائلة الغار وترتبط بنبتة القلب الأسود التي تنمو في أستراليا.
ويفرق بين ميانمار وأستراليا أكثر من 4000 ميل من المحيط، ولكن في الوقت الذي كانت هذه الزهرة تنبض بالحياة، كانتا جزءًا من قارة واحدة تعرف باسم غوندوانالاند.
وقال جورج بوينار جونيور، عالم الحفريات في قسم الأحياء التكاملية في جامعة أوسو: ”هذه ليست زهرة عيد الميلاد ولكنها جميلة، ولا سيما بالنظر إلى أنها كانت جزءا من الغابات التي كانت موجودة منذ ما يقرب من 100 مليون سنة“.
وشرح: ”يبلغ قطر النبتة الصغيرة 2 ملم، ولكنها تحتوي على 50 ساقا منتجة للقاح مرتبة على شكل دوامة، وعلى الرغم من صغر حجمها، فإن التفاصيل المحفوظة لا تزال مذهلة“.
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