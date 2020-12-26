المغرب يؤكد موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى عاهل المغرب الملك محمد السادس مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وجدد التأكيد على الموقف الثابت، والذي لا يتغير للمملكة المغربية بخصوص القضية الفلسطينية، وكذا الدور الرائد للمملكة من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما أكد ملك المغرب على إعادة تفعيل آليات التعاون بين المغرب وإسرائيل، واستئناف الاتصالات بشكل منتظم، في إطار علاقات دبلوماسية سلمية وودية.

ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي للملك محمد السادس عزمه على تنفيذ جميع الالتزامات التي تم التعهد بها، وذلك وفق جدول زمني محدد لتفعيلها.

وأشار بيان الديوان الملكى المغربي إلى أن الإعلان الثلاثي الموقع في 22 ديسمبر، بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل يشكل الإطار المرجعي للدفع بهذه العلاقات وتطويرها.