الجيش الإسرائيلي يشن غارة على قطاع غزة

القدس - سبوتنيك. وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، في بيان، اليوم السبت إنه "قبل قليل أغارت مقاتلات وطائرات جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافًا تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة".

وأضاف أنه "خلال الغارات تم استهداف مواقع لإنتاج الأسلحة الصاروخية وموقع عسكري تابع لمنظمة حماس الإرهابية"، مؤكدًا أن "هذه الغارات جاءت ردا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق من هذا المساء".

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وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرات الاحتلال استهدفت موقعا شرق حي التفاح شرقي قطاع غزة بخمسة صواريخ.

وتسبب القصف في انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء شرق مدينة غزة". وأكدت مصادر طبية أن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

ويأتي القصف الإسرائيلي بعد ساعات من إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه مدينة عسقلان الإسرائيلية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت الصاروخين دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، إنه "تم تفعيل صفارات الإنذار في مدينة عسقلان، وتحديد موقع إطلاق الصاروخين من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراضهما".

هذا وأعلنت السلطة الفلسطينية الشهر الماضي، إعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل، بعد توقف دام عدة أشهر.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ قد أكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقى اتصالات ورسائل شفوية ومكتوبة تفيد بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات المبرمة مع الجانب الفلسطيني.

وأشار الشيخ إلى ما تلقاه الرئيس عباس سيؤدي إلى عودة العلاقة مع إسرائيل بعد توقفها.