عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هاكرز روس يخترقون مستشفى تجميل شهير ويهددون بنشر صور عملائه

السبت 26 ديسمبر 2020

الخليج 365

تسللت مجموعة من القراصنة الروس إلى البيانات الشخصية لعملاء مستشفى تجميل شهير، يتردد عليه بعض المشاهير.



وهددت مجموعة REvil بنشر الصور الخاصة والحميمة لعملاء مستشفى Transform Hospital Group Ltd، وهو مستشفى بريطاني يقدم خدمات التجميل وجراحة إنقاص الوزن.

وأكد المستشفى الذي يتردد عليه النجوم، بمن في ذلك المغنية كيري كاتونا والممثلة تينا مالون وعارضة الأزياء البريطانية ايسلين هورغان والاس، الهجوم، مشيرة إلى أنهم طالبوا فدية مقابل عدم نشر الصور.

وليس من الواضح متى وقع الهجوم بالضبط، إلا أن المستشفى المشهور في المملكة المتحدة بجراحة تكبير الثدي قال في بيان إنه لم يتم اختراق أي من تفاصيل بطاقات الدفع الخاصة بالمرضى، إلا أنه ربما تم الوصول إلى بعض البيانات الشخصية لهم.

وقالت الشركة إنه تم إرسال بريد إلكتروني إلى جميع العملاء بشأن الهجوم، وسيتم الاتصال بالأفراد الذين لديهم المزيد من التفاصيل الشخصية.

ومع ذلك، أوضحت الشركة أن العديد من الصور التي حصلت عليها REvil لن تتضمن وجوه المرضى.

وأعلنت مجموعة REvil أنها حصلت على حوالي 900 غيغابايت من أهم المستندات والبيانات الشخصية للعملاء، بالإضافة إلى الصور الحميمة للمرضى، وهددت بنشر الدفعة الأولى من الملفات الأسبوع المقبل.

تعتبر مجموعة REvil أكثر مجموعات القرصنة سيئة السمعة في العالم، وكانت قد هاجمت شركة الصرف Travelex في أواخر ديسمبر 2019، وتردد أن الشركة دفعت فدية بقيمة 2.3 مليون دولار مقابل استعادة شبكتها.

وقامت شركة REvil باختراق شركة محاماة المشاهير Grubman و Shire و Meiselas & Sacks، واستهدفت المجموعة أيضًا بعض المشاهير، أمثال مادونا وليدي غاغا ودونالد ترامب، ثم التهديد بالإفراج عن بياناتهم أو بيعها بالمزاد ما لم يتم دفع فدية.

وبعد عملية الاختراق، تعطل الموقع الإلكتروني لشركة المحاماة الأمريكية، ويدعي الهاكرز أن لديهم 756 غيغابايت من البيانات، بما في ذلك العقود واتفاقيات عدم الإفشاء وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والمراسلات الخاصة.

وطلبت ”REvil“، التي يُعتقد أن مقرها في روسيا، فدية بقيمة 21 مليون دولار بعد التسلل للشركة وسرقة رسائل بريد إلكتروني وعقود وتفاصيل شخصية.